В Волгограде площадь пожара на складе увеличилась до 1,5 тыс. кв. м

Тушение возгорания осложняется высокой пожарной нагрузкой

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Площадь распространения огня на складе в Волгограде увеличилась до 1 500 кв. м. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России.

"Площадь пожара составляет 1 500 кв. м. Тушение пожара осложняется высокой пожарной нагрузкой", - рассказали в министерстве.

Ранее в МЧС сообщили, что в Волгограде на улице 25-летия Октября, д. 1 загорелось складское помещение. Площадь пожара составляла 1 000 кв. м.

По предварительной информации, пострадавших нет.