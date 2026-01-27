В Липецкой области объявляли угрозу атаки БПЛА

Об этом сообщали в МЧС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА вводили на территории Липецкой области. Об этом сообщала пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для Липецкой области", - говорится в сообщении.

Позже в Telegram-канале регионального ГУ МЧС сообщили об отмене угрозы. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА". Сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность" на всей территории Липецкой области", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (23:44 мск) - добавлена информация об отмене угрозы атаки БПЛА.