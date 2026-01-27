На Кутузовском проспекте произошло ДТП

Информацию о пострадавших уточняют

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. ДТП произошло на Кутузовском проспекте, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Кутузовском проспекте (в районе дома 48) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение по проспекту в сторону области затруднено.

Позже в Telegram-канале столичного Дептранса сообщили, что движение восстановлено.