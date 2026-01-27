ТАСС: украинский журналист Киселев оставил в РФ долги почти на 3,4 млн рублей

За ним также числятся неоплаченные налоги на сумму почти 443 тыс. рублей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Украинский журналист Евгений Киселев (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), заочно арестованный по обвинению в создании террористического сообщества, оставил в России долги почти на 3,4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"За Евгением Киселевым значится непогашенная задолженность почти на 3,4 млн рублей, из них более 2,8 млн рублей - это долги по кредитам", - сказал собеседник агентства. По его словам, за журналистом также числятся неоплаченные налоги на сумму почти 443 тыс. рублей.

Как следует из банка данных ФССП, в отношении Киселева открыты 29 исполнительных производств.

В 2022 году Минюст внес его в список иноагентов. Пресс-служба Росфинмониторинга сообщала ТАСС, что Киселев включен "в перечень экстремистов и террористов в 2016 году".

В январе стало известно, что суд в Москве заочно арестовал Киселева на два месяца по обвинению в создании террористического сообщества. Он объявлен в международный розыск, находится за пределами РФ.