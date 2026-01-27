ABC News: в США из-за снежной бури погибли 42 человека

Среди них жители Арканзаса, Канзаса, Луизианы, Нью-Йорка, Массачусетса и других штатов

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Число погибших из-за снежной бури в США достигло 42. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Среди погибших жители Нью-Йорка, штатов Арканзас, Канзас, Луизиана, Массачусетс, Миссисипи, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания, Техас, Южная Каролина.

Непогода затронула около 200 млн жителей США, местами выпало почти 40 см снега. Из-за неблагоприятных условий в стране были отменены около 20 тыс. авиарейсов. По информации мониторингового ресурса PowerOutage, без света все еще остаются более 448 тыс. потребителей, большинство из них проживают в штатах Теннесси (147 373) и Миссисипи (128 462).

По оценке Национальной метеорологической службы США некоторые затронутые снежной бурей штаты могли столкнуться "с самым длительным периодом холодов за несколько десятилетий".