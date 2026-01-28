На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 7 км

Шлейф протянулся на 110 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 января. /ТАСС/. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 7 км, шлейф протянулся на 110 км. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 7 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 110 км на запад от вулкана. Продолжающаяся активность может повлиять на низколетящие самолеты", - говорится в сообщении.

Шивелуч - действующий вулкан на Камчатке, состоящий из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч, его возраст - 60-70 тыс. лет. Он находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.