В Забайкалье экс-полицейского осудили за хищение и незаконный оборот оружия

Осужденный похищал оружие для переоформления на других за деньги

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 28 января. /ТАСС/. Бывшего полицейского в Забайкальском крае приговорили к 6,5 года лишения свободы за хищение и незаконный оборот оружия с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.

"Забайкальский краевой суд признал фигуранта виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 222 УК РФ и пп. "а", "в" ч. 3 ст. 226 УК РФ. По совокупности преступлений путем частичного сложения ему назначено окончательное наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина занимал должность старшего инспектора по лицензионно-разрешительной работе. В его полномочия входило изымать у граждан огнестрельные ружья после истечения срока действия лицензии на их хранение. Оружие подлежало сдаче в камеру хранения МВД с последующей утилизацией. Однако после истечения срока хранения вместо утилизации экс-полицейский похищал оружие для дальнейшего переоформления на третьих лиц за денежное вознаграждение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 226 УК РФ - хищение огнестрельного оружия лицом с использованием своего служебного положения. Затем Петровск-Забайкальский городской суд переквалифицировал преступление, признав фигуранта виновным в превышении должностных полномочий и незаконном обороте огнестрельного оружия. Судом первой инстанции он был приговорен к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы и к освобождению от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

По апелляционному представлению прокуратуры первоначальный приговор был отменен коллегией Забайкальского краевого суда, которая вынесла новое наказание, соответствующее тяжести деяния.