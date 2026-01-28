Во Франции из-за пожара на горнолыжном курорте эвакуировали более 100 человек

Возгорание произошло в мансарде пятизвездочного отеля

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Пожар произошел в пятизвездочном отеле на французском горнолыжном курорте Куршевель, эвакуированы более 100 человек. Об этом в социальных сетях сообщила префектура департамента Савойя.

"Во вторник, 27 января, около 19:00 в мансарде отеля Hótel des Grandes Alpes в Куршевеле 1850 произошел пожар", - говорится в сообщении на странице префектуры в Х. 60 сотрудников пожарной службы и 50 единиц техники задействованы в ликвидации возгорания, около 100 человек были эвакуированы, добавили в ведомстве.

Сообщений о погибших и пострадавших не поступало, отмечается в публикации. Для облегчения работы экстренных служб власти рекомендовали избегать посещения района, в котором произошло возгорание.