В Якутии при пожаре в частном доме погибли трое детей и двое взрослых

В СК по региону добавили, что в реанимационном отделении больницы находятся четырехлетняя девочка и ее мать

Редакция сайта ТАСС

© СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

ЯКУТСК, 28 января. /ТАСС/. Мать с тремя детьми и родственник погибли при пожаре в частном доме в Нюрбинском районе Якутии, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту гибели пяти человек в частном жилом доме в селе Нюрбачан. По данным следствия, возгорание произошло ночью 28 января 2026 года, после локализации пожара на месте происшествия обнаружены тела трех детей 2011, 2014 и 2023 годов рождения, а также их матери и родственника 1971 и 1977 годов рождения", - говорится в сообщении.

В СК добавили, что в реанимационном отделении больницы находятся четырехлетняя девочка и ее мать 1999 года рождения.

Следователем проводится осмотр. С места происшествия изъяты предметы, имеющие значение для установления причин гибели людей и обстоятельств произошедшего. Для детального выяснения обстоятельств, фиксации обстановки и установления причин произошедшего на место происшествия следуют следователи-криминалисты аппарата СУ СК России по республике. Ход расследования контролируется руководством следственного управления.

По данным ГУ МЧС России, дом поврежден огнем по всей площади - 91 кв. м. Предварительной причиной пожара является короткое замыкание.