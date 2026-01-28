В Херсонской области ВСУ повредили более 20 медицинских автомобилей за полгода

Губернатор Владимир Сальдо ранее сообщал, что ВСУ атаковали медицинский автомобиль, из-за чего погибла бригада из трех человек

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 28 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) повредили более 20 медицинских автомобилей и четыре уничтожили на территории Херсонской области за последние полгода, сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

"За последние полгода зафиксировано более 20 атак на автомобили скорой помощи и другой медицинский транспорт. Повреждено более 20 машин, четыре уничтожены безвозвратно", - сказал он.

В субботу Сальдо сообщил, что на въезде в Голую Пристань ВСУ атаковали медицинский автомобиль Алешковской больницы. В машине находилась бригада из трех человек, все они погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом). По версии следствия, машина скорой помощи наехала на взрывное устройство, сброшенное на дорогу с беспилотника ВСУ.