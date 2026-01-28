На Колыме завели дело о незаконной рубке леса на 4,7 млн рублей

Процесс и результаты расследования контролирует природоохранная прокуратура

ВЛАДИВОСТОК, 28 января. /ТАСС/. Уголовное дело о незаконной рубке леса возбуждено в Магаданской области, сумма ущерба составляет более 4,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

"Установлено, что с июня по октябрь 2024 года в Тенькинском лесничестве на участке площадью 6,9 га недропользователем велась незаконная рубка лесных насаждений. Ущерб от противоправных действий превысил 4,7 млн рублей. По результатам проверки прокуратура направила материалы в следственный орган для принятия процессуального решения. После их рассмотрения Отделением МВД России "Тенькинское" возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что процесс и результаты расследования находятся на контроле природоохранной прокуратуры.