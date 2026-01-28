В Перми загорелось складское помещение на площади 1 тыс. кв. м

Погибших и пострадавших нет

ПЕРМЬ, 28 января. /ТАСС/. Возгорание одноэтажного складского помещения произошло на улице Дзержинского в Перми. Предварительно, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение одноэтажного складского здания. Погибших, травмированных нет. Предварительная площадь пожара составила 1 000 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к месту были направлены 84 специалиста и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России 72 человека и 22 единицы техники.