Сальдо: медикам на Херсонщине нужны дополнительные средства защиты от ВСУ

По словам губернатор, нужен дополнительный спецтранспорт

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 28 января. /ТАСС/. Власти Херсонской области рассматривают возможности оснащения медицинских работников в прифронтовых округах дополнительными средствами защиты от ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС заявил губернатор Владимир Сальдо.

"Дополнительный спецтранспорт нужен. Усиление защиты также необходимо, включая средства РЭБ и меры пассивной защиты, где это возможно", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по повышению безопасности медработников вблизи линии боевого соприкосновения.

В субботу Сальдо сообщил, что на въезде в Голую Пристань ВСУ атаковали медицинский автомобиль Алешковской больницы. В машине находилась бригада из трех человек, все они погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом). По версии следствия, машина скорой помощи наехала на взрывное устройство, сброшенное на дорогу с беспилотника ВСУ.