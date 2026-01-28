В Ахтубинске объявили угрозу атаки БПЛА

Глава администрации города Александр Сиваков призвал сохранять спокойствие

АСТРАХАНЬ, 28 января. /ТАСС/. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории города Ахтубинска Астраханской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации города Александр Сиваков.

"На территории нашего города введен режим "красный" в связи с атакой БПЛА. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и пользоваться только проверенной информацией из официальных источников. Берегите себя и своих близких!", - говорится в сообщении.