В трех округах Запорожской области зафиксировали отключение света

Причины перебоев выясняются

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Отключение электроснабжения зафиксировано в трех муниципальных округах Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве энергетики региона.

"Зафиксировано отключение электроснабжения в Васильевском, Михайловском и Веселовском муниципальных округах Запорожской области", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что причины перебоев выясняются. "Бригады энергетиков работают в усиленном режиме для скорейшего восстановления подачи электроэнергии", - добавили там.