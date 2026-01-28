Под Калининградом без света остались жилые дома и соцобъекты

Причиной стала авария на сетях

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 28 января. /ТАСС/. Центральная и восточная части города Зеленоградск Калининградской области отключены от электроснабжения по причине аварии на сетях. Об этом сообщает администрация муниципального округа в своем Telegram-канале.

"Сегодня, 28 января, в 3:30 (по местному времени) произошла авария на кабельной высоковольтной линии АО "Россети Янтарь". Обесточена центральная и часть восточной части Зеленоградска. Без электричества остались жилые дома и несколько социально значимых обьектов, включая зеленоградскую среднюю школу, гимназию "Вектор" и спортивную школу "Янтарь", - сказано в сообщении.

По информации специалистов АО "Россети Янтарь", продолжается поиск места повреждения линии. Параллельно ведутся работы по переподключению крупных социальных объектов на резервные источники питания. Две котельных, в том числе зеленоградской школы, подключены от генератора. Остальные котельные работают в штатном режиме.