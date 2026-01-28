В Вологодской области осудили организатора ОПГ по сбыту наркотиков

Мужчина был в розыске восемь лет

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Жителя Вологодской области приговорили к 12 годам 7 месяцам колонии строгого режима за организацию ОПГ по сбыту наркотиков. Деятельность группировки пресекли еще в 2015 году, восемь лет ее организатор находился в розыске, в феврале 2024 года его задержали, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

"Осужден 34-летний безработный уроженец Вытегорского района, который являлся организатором и руководителем организованной группы. Судом установлено: с декабря 2014 года по март 2015 года мужчина создал организованную преступную группу, наладив систему бесконтактного сбыта наркотических средств в Вологде. Через мессенджер он дистанционно руководил процессом, принимал заказы, контролировал курьеров-закладчиков, отслеживал поступление и распределение денежных потоков", - говорится в сообщении.

Мужчина подыскивал и вовлекал в преступную деятельность лиц, стремящихся к незаконному обогащению, способных выполнять его указания. Все роли в группировке были четко распределены. Преступная деятельность была пресечена еще в 2015 году, однако сам организатор длительное время скрывался. В мае 2016 года был объявлен в розыск. В феврале 2024 года, спустя почти восемь лет, был задержан и помещен под стражу.

В ходе судебного разбирательства было доказано участие мужчины в совершении 30 эпизодов преступной деятельности. Доход от преступной деятельности оценен в 282 тыс. рублей.

Вологодским городским судом мужчина был признан виновным, ему назначено наказание в виде 12 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В порядке конфискации в пользу РФ взыскано 282 тыс. рублей.