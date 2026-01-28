В Минусинске при пожаре погиб ребенок с инвалидностью

Мать мальчика госпитализировали

КРАСНОЯРСК, 28 января. /ТАСС/. Пожар в частном доме в городе Минусинске в Красноярском крае стал причиной гибели 12-летнего мальчика с инвалидностью, сообщила краевая прокуратура. Его мать госпитализирована с ожогами и отравлением продуктами горения.

"В момент происшествия в доме находились 43-летняя женщина и ее 12-летний ребенок-инвалид. Мальчик погиб на месте. Мать с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализирована", - говорится в сообщении.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой даст оценку условиям жизни ребенка и действиям органов профилактики. Ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.