Последствия авиакатастрофы в Индии показали на видео

По информации Главного управления гражданской авиации, на борту самолета Learjet 45 находился заместитель главного министра индийского штата Махараштра и лидер Партии националистического конгресса Аджит Павар

Редакция сайта ТАСС

© SAMAA TV/ X

ТАСС, 28 января. Опубликовано видео последствий авиакатастрофы, в которой погиб заместитель главного министра индийского штата Махараштра и лидер Партии националистического конгресса Аджит Павар.

По информации Главного управления гражданской авиации, помимо Павара, на борту самолета Learjet 45 находились сотрудник службы безопасности, бортпроводник и два пилота.

Газета The Indian Express пишет, что самолет разбился при посадке в аэропорту Барамати в Индии.