ТАСС: в перевернувшейся на Байкале машине было 10 туристов из Китая

В ДТП погибла женщина

ИРКУТСК, 28 января. /ТАСС/. В автомобиле, перевернувшемся на льду озера Байкал, находились 10 туристов из Китая. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В машине, перевернувшейся на льду озера Байкал вблизи острова Ольхон, находились десять туристов из Китая, в том числе один человек с Тайваня. Их состояние уточняется.

Ранее источник ТАСС сообщал, что одна туристка в результате происшествия погибла.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

28 января на льду Малого Моря акватории озера Байкал вблизи острова Ольхон в местности Маломорец водитель внедорожника УАЗ перевозил туристов. Водитель заехал в расщелину во льду, в результате машина перевернулась. В ней находилось 10 человек. От полученных травм одна туристка умерла на месте, еще двое получили травмы. Прокуратура региона контролирует установление обстоятельств произошедшего.