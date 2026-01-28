Подростка приговорили к семи годам за подготовку поджога здания Минобороны

По данным ФСБ, несовершеннолетний через Telegram установил контакт с представителем запрещенной в РФ украинской террористической организации

Кадры допроса подростка, задержанного за подготовку поджога одного из зданий Минобороны России © СК России/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Второй Западный окружной военной суд приговорил к семи годам лишения свободы 14-летнего подростка из Тверской области за подготовку поджога одного из зданий Минобороны по указанию украинской террористической организации. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России и Следственном комитете.

"2-м Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор несовершеннолетнему гражданину России 2011 г. р. за подготовку поджога одного из административных зданий Министерства обороны Российской Федерации с использованием самодельного зажигательного устройства", - сообщили в ЦОС.

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК по Тверской области Валерии Павловой, приговором суда 14-летнему жителю Вышнего Волочка назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в воспитательной колонии.

По данным ФСБ, подросток через мессенджер Telegram установил контакт с представителем запрещенной в РФ украинской террористической организации, по указаниям куратора провел разведку объектов нападения и изготовил три бутылки с зажигательной смесью, но был задержан.

В пресс-службе прокуратуры Тверской области уточнили, что подросток стал участником террористической организации, созданной представителями специальных служб и Вооруженных сил Украины, в мае 2025 года. "Используя полученные от куратора инструкции, молодой человек изготовил из приобретенных заранее ингредиентов три бутылки с зажигательной смесью. 8 мая 2025 года, в преддверии Дня Победы, подросток попытался совершить поджог здания военкомата, но не смог осуществить задуманное по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Тверской области", - пояснили в ведомстве.

Он признан виновным в приготовлении к совершению террористического акта и участии в деятельности террористической организации.