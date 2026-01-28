Защита Бальбека будет добиваться передачи дела в суд за пределами Крыма

Адвокат Алексей Анохин не исключил, что в случае передачи дела в другую судебную инстанцию экс-депутат может быть выпущен из СИЗО под подписку о невыезде

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Защита экс-депутата Госдумы от Республики Крым Руслана Бальбека будет добиваться передачи рассмотрения уголовного дела за пределы региона. Об этом ТАСС сообщил Алексей Анохин, адвокат одной из обвиняемых, которая проходит по делу Бальбека, и знакомый с материалами обвинения.

"Мы очень надеемся, что уголовное дело будет рассматриваться не в Крыму, а, возможно, в Москве. Мы будет ходатайствовать об этом на судебном заседании", - сказал он. Адвокат также не исключил, что в случае передачи дела в другую судебную инстанцию Бальбек может быть выпущен из СИЗО под подписку о невыезде.

"Высокая доля вероятности в том, что Бальбек будет отпущен на подписку о невыезде, есть. Две обвиняемые, которые проходят с ним по одному делу, уже выпущены из СИЗО на подписку", - сообщил Анохин.

По его словам, срок содержания Бальбека под стражей истекает 8 февраля.

22 сентября 2025 года ГУ МВД России по Республике Крым сообщило, что бывший депутат Госдумы Руслан Бальбек арестован. Он был задержан в Кабардино-Балкарской Республике. Согласно данным из открытых источников, Бальбек являлся депутатом Государственной думы VII созыва, заместителем председателя думского комитета по делам национальностей с октября 2016-го по октябрь 2021 года. Сообщение о его розыске появилось в середине августа.

Бальбек обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса РФ - ст. 128 ч. 1 (клевета), ст. 272 ч. 3 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ст. 137 (Нарушение неприкосновенности частной жизни). Уголовное дело передано для рассмотрения в Киевский райсуд Симферополя, дата судебного заседания пока не назначена.