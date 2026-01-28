Миллиардера Цимбаева оставили в СИЗО по делу о заказных убийствах

В декабре Басманный суд Москвы продлил ему срок содержания под стражей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под стражей миллиардера Валерия Цимбаева, который обвиняется в причастности к двум заказным убийствам. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Решение Басманного суда о продлении меры пресечения Цимбаеву признать законным и обоснованным, жалобу защиты отклонить", - сказано в решении суда. Адвокат просила перевести миллиардера под домашний арест. Сам он отказался участвовать в рассмотрении жалобы, сославшись на плохое самочувствие.

Ранее Цимбаев заявлял, что никогда не был знаком ни с другим обвиняемым по делу, Олегом Рамазановым, ни с потерпевшим экс-советником председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александром Ревзиным. Этот и другие эпизоды заказных убийств обвиняемый Рамазанов не признает.

По версии следствия, исполнителями заказных убийств являлись члены банды и экс-сотрудники СОБР "Рысь".