Водитель перевернувшейся на Байкале машины с туристами занимается частными перевозками

В аварии погибла туристка из Китая

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 28 января /ТАСС/. Водитель машины, которая перевернулась на Байкале с 10 китайскими туристами, занимается частными перевозками туристических групп. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Водитель - житель Хужира (поселок в Иркутской области - прим. ТАСС), предварительно, занимается частным извозом туристических групп", - сообщил собеседник агентства.

28 января на льду Малого Моря акватории озера Байкал вблизи острова Ольхон в местности Маломорец водитель внедорожника УАЗ перевозил туристов. Водитель заехал в расщелину во льду, в результате машина перевернулась. В ней находилось 10 человек. От полученных травм одна туристка умерла на месте, еще двое получили травмы. По данным правоохранительных органов, в автомобиле находились 10 туристов из Китая. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности смерть человека (ст. 238 УК РФ), возбужденно уголовное дело.