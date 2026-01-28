Министра транспорта Кубани отпустили из-под стражи по досудебному соглашению

Меру пресечения изменили на подписку о невыезде

Редакция сайта ТАСС

Министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев © Официальный сайт администрации Краснодарского края

КРАСНОДАР, 28 января. /ТАСС/. Обвиняемый в мошенничестве министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев, который ранее был арестован на время предварительного следствия, заключил досудебное соглашение и отпущен из-под стражи. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Он уж находится дома", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что мера пресечения в отношении него изменена на подписку о невыезде.