Министра транспорта Кубани отпустили из-под стражи по досудебному соглашению
Редакция сайта ТАСС
07:14
обновлено 07:22
КРАСНОДАР, 28 января. /ТАСС/. Обвиняемый в мошенничестве министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев, который ранее был арестован на время предварительного следствия, заключил досудебное соглашение и отпущен из-под стражи. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Он уж находится дома", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что мера пресечения в отношении него изменена на подписку о невыезде.