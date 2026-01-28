Дело против экс-замначальника управления МО Васенина направили в суд

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника управления имуществом специальных проектов Минобороны России Олега Васенина направлено в суд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

"Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника управления имуществом специальных проектов Минобороны России Олега Васенина. Васенин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). <…> Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Тверской районный суд Москвы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что государственным заказчиком с ООО "Транслом" был заключен многомиллионный контракт по продаже вторичного сырья. Контроль за исполнением контракта возлагался на Васенина.

По данным следствия, в 2021-2022 годах злоумышленник получил от представителей ООО "Транслом" взятку в сумме более 19 млн рублей за попустительство и отсутствие контроля за исполнением договора, что поспособствовало хищению бюджетных денежных средств представителями коммерческой организации в размере свыше 80 млн рублей. Таким образом, в результате преступления Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере. В отношении представителей ООО "Транслом" военными следователями также расследуется уголовное дело. По ходатайству военных следственных органов СК России Васенину судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на принадлежащие Васенину ценные бумаги, инвестиционные продукты и денежные средства наложен арест на общую сумму более чем 230 млн рублей.