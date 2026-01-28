В Бродах на западе Украины сохраняется задымление после пожара

Утром 27 января стало известно о взрыве в городе

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Задымление сохраняется в городе Броды Львовской области на западе Украины, где накануне произошел взрыв и масштабный пожар на объекте инфраструктуры. Об этом сообщил глава администрации региона Максим Козицкий.

"Обновление по ситуации с воздухом в Бродах. <...> В городе наблюдается задымленность. Зафиксировали умеренное повышение концентрации оксида углерода", - написал он в Telegram-канале.

Козицкий рекомендовал жителям пока не проветривать помещения и пить больше воды, а людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы - ограничить длительные прогулки и надевать маски.

Утром 27 января украинские СМИ сообщили о взрыве в Бродах. Позже местные власти заявили о повреждении инфраструктурного объекта, не уточнив деталей. Затем в горсовете проинформировали о сильном задымлении и неприятном запахе в результате сгорания нефтепродуктов и рекомендовали жителям закрыть окна и ограничить передвижение по улицам. На 27-28 января учебные заведения города переведены на дистанционный режим.

К вечеру компания "Нафтогаз" сообщила о повреждении своего "объекта критической инфраструктуры в западном регионе Украины". Однако не подтвердила, что речь идет именно о пожаре в Бродах. Технологические процессы на этом объекте были остановлены.