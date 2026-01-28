Мужчину обвинили в трех убийствах, совершенных несколько лет назад в Подмосковье

В марте 2024 года в Ногинске на участке в садоводческом товариществе обнаружено тело мужчины, пропавшего без вести в ноябре 2023 года

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Следователи предъявили мужчине обвинение в трех убийствах, совершенных в 2010 и 2023 годах в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области 38-летнему мужчине предъявлено обвинение в трех убийствах, в том числе малолетней, совершенных в 2010 и 2023 годах на территории Московской области, а также в мошенничестве с недвижимостью потерпевших (ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ - 3 эпизода)", - сказала она.

Так, 25 мая 2011 года житель города Воскресенска во время рыбалки в озере обнаружил тело женщины в чемодане с привязанным к нему сантехническим изделием. Установлено, что женщина и ее малолетняя дочь числились пропавшими без вести с декабря 2010 года. На тот момент преступление осталось нераскрытым, однако работа по нему продолжалась.

В марте 2024 года в Ногинске на участке в садоводческом товариществе обнаружено закопанное тело мужчины, пропавшего без вести в ноябре 2023 года. В ходе следствия установлено, что оба потерпевших являлись жителями Москвы и накануне исчезновения передали свои квартиры ранее судимому за разбои и грабежи мужчине. В связи с этим уголовные дела были соединены в одно производство, а мужчина объявлен в розыск, поскольку имелись сведения о его проживании на тот момент в США.

Как установлено, в США он уехал после совершения второго убийства, понимая, что мог попасть в поле зрения правоохранительных органов. В июне 2025 года следствие было возобновлено, фигуранта задержали в аэропорту Внуково и доставили к следователю на допрос. Анализируя информацию о праве собственности на недвижимость фигуранта и членов его семьи, следователю удалось установить, что есть еще одна потерпевшая, обвиняемый обманным путем завладел ее участком земли в Подмосковье и квартирой в столице, оформив их на родителей. Однако совершить убийство женщины он не успел, поскольку скрылся в США.