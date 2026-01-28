Обвиняемому по делу о взрыве на объекте ЖКХ в Волгограде запросили 8,5 года

Из-за происшествия погибли шесть человек

ВОЛГОГРАД, 28 января. /ТАСС/. Прокурор запросила 8,5 года колонии-поселения для бывшего главного инженера ООО "Концессии водоснабжения" Дмитрия Лебедева, обвиняемого в нарушении требований охраны труда и правил безопасности при проведении строительных работ, повлекших взрыв газа на канализационной насосной станции №4 (КНС-4) Волгограда и гибель шести человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее сообщалось, что 6 июля 2024 года на насосной станции в Волгограде в результате взрыва газа произошло обрушение конструкций, шесть человек погибли, трое пострадали. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, подозреваемым по делу стал главный инженер предприятия "Концессия водоснабжения". Ущерб от разрушения объекта превысил 27 млн рублей.

"Заместитель прокурора Красноармейского района Волгограда Дарья Лебедева запросила суд признать Дмитрия Лебедева виновным в инкриминируемых деяниях и назначить ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с запретом на 3 года заниматься деятельностью по организации и контролю работ в области охраны труда, работ, связанных с повышенной опасностью в местах вредных и опасных производственных факторов", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что свою вину Лебедев не признал.

О деле

Как ранее сообщала пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области, бывший главный инженер ООО "Концессия водоснабжения" обвиняется по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также причинение крупного ущерба).

Установлено, что на протяжении нескольких лет подчиненные неоднократно информировали обвиняемого о критической ситуации на КНС, связанной с неисправной вентиляцией и отсутствием контроля за содержанием кислорода, токсичных и взрывоопасных газов. В помещении приемного отделения систематически фиксировалось превышение предельно допустимых концентраций сероводорода, метана, угарного и углекислого газа. Несмотря на это, фигурант не принял необходимых мер к устранению опасных условий, не приостановил эксплуатацию станции и не организовал ее модернизацию с привлечением специализированной организации.

КНС-4 обслуживает жилой сектор и объекты социальной инфраструктуры Кировского и доканальной части Красноармейского районов Волгограда, объект входит в число ключевых элементов городской системы ЖКХ. 5 июля 2024 года в результате образования токсичной и взрывоопасной газовоздушной смеси в помещении КНС при проведении осмотра отравился мастер цеха, он умер на месте происшествия. На следующий день обвиняемый дал указание не имеющим соответствующей квалификации и допуска работникам на проведение монтажных работ по установке вентиляционного оборудования. Во время работ произошел взрыв газовоздушной смеси, частично обрушилось здание. В результате инцидента погибли пятеро сотрудников предприятия.