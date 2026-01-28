В Ростовской области задержали скрывавшегося более пяти лет участника ОПГ

Мужчина использовал поддельные документы

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали участника организованной преступной группы (ОПГ) "Кладбищенские", который более пяти лет находился в межгосударственном розыске по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

"Задержан участник организованной преступной группы "Кладбищенские", более пяти лет находившийся в межгосударственном розыске по подозрению в вымогательстве", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 55-летний ростовчанин подозревается в причастности к вымогательству денег в 2016 году у предпринимателя, занимавшегося ритуальными услугами. Уголовное дело в отношении него и других соучастников было возбуждено в апреле 2020 года. Скрываться подозреваемому помогало использование поддельных документов.

В пресс-службе отметили, что после задержания подозреваемого заключили под стражу в соответствии с мерой пресечения, которая была заочно избрана Ленинским районным судом Ростова-на-Дону в июне 2021 года.

По данным ведомства, ОПГ "Кладбищенские" является структурным подразделением этнического организованного преступного сообщества (ОПС) "Сельмаш". Его лидер, вор в законе Нодари Асоян, скрывается на территории Украины. В сентябре 2025 года Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону приговорил 15 членов этого преступного сообщества, причастных к вымогательствам и убийствам, к лишению свободы на сроки от 7,5 до 23 лет.