Заседание суда по делу бывшего и.о. зампреда Забайкалья продолжится 30 января

Игоря Дубровина обвиняют в хищении около 63 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Судебное заседание по делу в отношении бывшего исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Игоря Дубровина о хищении около 63 млн рублей в период его работы в Свердловской области продолжится 30 января, передает корреспондент ТАСС из зала суда Академического района.

"Заседание откладывается до 09:30 [07:30 мск] 30 января", - сказала судья.

На заседании суда второй фигурант дела - предприниматель Вадим Пономарев - подал ходатайство об отводе судьи, заявив, что та нарушила его право на защиту, назначив государственного адвоката. Судья отклонила это ходатайство, а также ходатайство об отводе предоставленного Пономареву госзащитника.

Дубровин в 2017-2019 годах был заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, с 2020 года возглавлял управление капитального строительства Свердловской области. По версии следствия, он причастен к хищению денежных средств в особо крупном размере при исполнении заказа Минобороны РФ. Дубровину избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.