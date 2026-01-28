Опубликовано видео с перевернувшимся на льду Байкала внедорожником

От полученных травм одна туристка умерла на месте

Редакция сайта ТАСС

© ГУ МВД России по Иркутской области/ ТАСС

ТАСС, 28 января. ГУ МВД России по Иркутской области показало видео последствий ДТП, в котором внедорожник с туристами перевернулся, заехав в расщелину во льду озера Байкал вблизи острова Ольхон.

Читайте также Автомобиль с туристами перевернулся. Главное о ДТП на Байкале

28 января на льду Малого Моря акватории озера Байкал вблизи острова Ольхон в местности Маломорец водитель внедорожника УАЗ перевозил туристов. Он заехал в расщелину во льду, в результате машина перевернулась. В ней находилось 10 человек. От полученных травм одна туристка умерла на месте, еще двое получили травмы. По данным правоохранительных органов, в автомобиле находились 10 туристов из Китая. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности смерть человека (ст. 238 УК РФ), возбужденно уголовное дело.