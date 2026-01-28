В Москве пресекли незаконный выпуск жидкости для электронных испарителей

Предполагаемый организатор противоправной деятельности и 12 его сообщников задержаны

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Москве задержали 13 человек, которые подозреваются в организации незаконного производства жидкости для электронных испарителей, содержащей никотин. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Мои коллеги пресекли незаконное производство жидкости для электронных испарителей, содержащей никотин. Подпольный цех ликвидирован. Предполагаемый организатор противоправной деятельности и 12 его сообщников задержаны", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк пояснила, что в помещении на территории поселения Новофедоровское полицейские изъяли свыше 16 тыс. готовых к продаже флаконов без необходимой маркировки общей стоимостью более 4 млн рублей, а также стеклянная тара, оборудование, рулоны с этикетками и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). В настоящее время фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемом деянии. Двое находятся под домашним арестом, остальные арестованы.