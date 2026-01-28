Жителя Ярославля приговорили к 14 годам лишения свободы за сбор данных для Киева

Николай Харитонов признан виновным в госизмене

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Ярославля, передававшего спецслужбам Украины данные о критически важных объектах региона. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Ярославским областным судом за совершение государственной измены вынесен обвинительный приговор жителю Ярославля Харитонову Николаю Вадимовичу 1987 г. р., гражданину России", - сообщили в ЦОС. Он приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничению свободы сроком на 1 год.

Как установила ФСБ, он через мессенджер Telegram инициативно установил контакт с представителем спецслужб Украины и по его заданию осуществлял сбор и передачу информации в отношении критически важных объектов инфраструктуры региона.

Следственным отделом УФСБ по Ярославской области было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Решением суда Харитонов признан виновным в госизмене. Приговор в законную силу не вступил.