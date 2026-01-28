В Тамбове арестовали обвиняемых в заказном убийстве начальника РОВД

Преступление было совершено в апреле 2000 года

ТАМБОВ, 28 января. /ТАСС/. Двум мужчинам предъявлено обвинение в причастности к заказному убийству начальника Тамбовского районного отдела внутренних дел (РОВД) полковника Валерия Джураева, совершенному в апреле 2000 года. Оба обвиняемых арестованы, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Тамбовской области двум жителям Самарской области предъявлено обвинение в причастности к убийству, совершенному в 2000 году в городе Тамбове (п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК.

По данным следствия, 54-летний обвиняемый, на тот момент лидер организованной преступной группы (ОПГ) в Самарской области, дал указание устранить начальника Тамбовского РОВД полковника Валерия Джураева, ранее возглавлявшего областное управление по борьбе с организованной преступностью.

"В декабре 1999 года исполнители преступления в количестве не менее четырех человек прибыли в Тамбов, где на протяжении нескольких месяцев проживали на конспиративных квартирах и вели наблюдение за потерпевшим, а также приискивали средства связи, транспортные средства и оружие. 13 апреля 2000 года злоумышленники, дождавшись выхода потерпевшего из здания областной больницы по улице Московской города Тамбова, произвели в него несколько выстрелов, после чего скрылись с места преступления. От полученных огнестрельных ранений мужчина через непродолжительное время скончался", - рассказали в СК.

На тот момент лиц, причастных к совершению преступления, выявить не удалось, уголовное дело было приостановлено. Однако в последующем следователям и криминалистам удалось установить причастность к убийству лидеров и участников ОПГ, действующих в тот период.

Как отметили ТАСС в прокуратуре Тамбовской области, ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководства следственного управления и прокуратуры региона, которая обеспечивает координацию действий правоохранительных органов в целях оперативного установления всех обстоятельств совершенного преступления.