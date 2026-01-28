The Irish Times: в Ирландии десятки домов и торговых точек затопило из-за шторма

Метеорологи предупреждают, что из-за продолжающихся дождей риск возникновения новых наводнений сохранится до конца недели

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Десятки домов и торговых точек на востоке Ирландии, в том числе в Дублине, оказались затоплены из-за проливных дождей, вызванных штормом "Чандра", обрушившимся на регион накануне. Об этом сообщила газета The Irish Times.

По ее информации, сильнее всего наводнение затронуло Дублин, а также графства на востоке и юго-востоке республики, где несколько рек вышли из берегов. Уровень воды в них приблизился к рекордным значениям. Дожди также привели к перебоям в работе железнодорожного и воздушного транспорта. Газета сообщает, что в аэропорту Дублина изменения в расписании из-за непогоды коснулись около 20 рейсов.

Метеорологи предупреждают, что из-за продолжающихся дождей риск возникновения новых наводнений сохранится до конца недели. По их данным, в наиболее пострадавших районах за сутки выпало до половины месячной нормы осадков.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин отметил, что власти оказывают помощь пострадавшим, а также рассматривают меры поддержки для бизнеса.

Газета приводит мнения экспертов о том, что причиной наводнений стало в том числе отсутствие в пострадавших регионах какой-либо инфраструктуры для защиты от подобных бедствий. Например, нереализованным остается проект стоимостью €51 млн по углублению одной из рек, которая вышла из берегов из-за шторма, и строительству защитных стен вдоль нее.

В январе прошлого года на Ирландию обрушился шторм "Эовин" с ветрами рекордной силы, в результате которого более 700 тыс. потребителей остались без электричества.