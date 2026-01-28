В Саратовской области в ДТП погиб один человек

В Аркадакском районе столкнулись Hyundai Sonata и Geely Мonjarо

САРАТОВ, 28 января. /ТАСС/. Один человек погиб и трое получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на дороге в Аркадакском районе Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП случилось около 10:00 (09:00 мск) вблизи села Подгорное. По предварительной информации, там столкнулись Hyundai Sonata и Geely Мonjarо.

"В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира автомашины Hyundai Sonata и водитель автомашины Geely Мonjaro доставлены в медицинское учреждение, водитель автомашины Hyundai Sonata погиб", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают полицейские. Они устанавливают причины и обстоятельства случившегося.