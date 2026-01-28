В Вытегре прекратили дело об аварийной новостройке

Защита заявила ходатайство о прекращении дела в связи с истечением сроков давности

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Вытегорский районный суд в Вологодской области прекратил уголовное дело в отношении застройщика и бывших главы Вытегорского района и начальника управления ЖКХ, обвиняемых в злоупотреблении и превышении полномочий при строительстве дома для переселенцев из ветхого жилья, который признали аварийным. Дело прекращено в связи с истечением сроков давности, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

"Вытегорским районным судом прекращено уголовное дело в отношении бывшего руководителя коммерческой организации - застройщика, допустившего нарушения прав граждан при возведении жилого дома в Вытегре, и бывших главы Вытегорского муниципального района и начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства администрации Вытегорского района, обязанных в силу должностных полномочий осуществлять контроль за ходом строительства многоквартирного жилого дома, предназначенного для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья <…>. Уголовное дело прекращено по пункту 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, то есть в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Согласно обвинению, застройщик, руководитель частной стройкомпании в 2013-2015 годы организовал строительство многоквартирного жилого дома №1 по Галиотному переулку в Вытегре с многочисленными отступлениями от ГОСТ, СНиП, технических регламентов и других нормативных документов. Бывший глава Вытегорского района и бывший начальник управления ЖКХ обвинялись в превышений должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По нереабилитирующему основанию

Как следует из материалов дела, в 2013-2015 годах обвиняемые, обязанные в силу должностных полномочий контролировать ход строительства дома для переселенцев, зная о допускаемых застройщиком нарушениях, ввели дом в эксплуатацию. Это привело к тому, что граждане вынуждены были проживать в условиях, опасных для жизни и здоровья. Ущерб бюджету района оценен в 33 млн рублей. Помимо этого, более 180 млн рублей было направлено на реконструкцию дома и приобретение маневренного жилищного фонда. Уголовные дела в отношении застройщика и чиновников поступили в мае и июне 2025 года и были объединены в одно производство.

"В судебном заседании стороной защиты заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Ходатайство удовлетворено. Прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования является прекращением по нереабилитирующему основанию, в связи с чем подсудимый не освобождается от обязательств по возмещению причиненного им ущерба, а потерпевший имеет возможность защитить свои права и законные интересы в порядке гражданского судопроизводства", - добавили в суде.

По информации правительства области, в июне 2025 года переселенцы получили ключи от муниципальных квартир, приобретенных за счет областного бюджета. Новый, но уже аварийный дом в Галиотном переулке планируется реконструировать. Строительная экспертиза подтвердила возможность реконструкции здания. Сейчас разрабатывается проект, в течение двух лет дом планируют привести в порядок.