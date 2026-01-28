Задержанному экс-заместителю главы Минздрава Грузии грозит до 5 лет тюрьмы

Илью Гудушаури обвиняют в превышении служебных полномочий

ТБИЛИСИ, 28 января. /ТАСС/. Прокуратура Грузии официально предъявила обвинение бывшему заместителю главы Минздрава Илье Гудушаури, задержанному за превышение служебных полномочий. Экс-чиновнику грозит до пяти лет лишения свободы, говорится в заявлении ведомства.

"Министерство по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты 27 сентября 2022 года объявило тендер на закупку 70 единиц автотранспортного средства для скорой медицинской помощи. В объявленном тендере приняли участие три претендента, а победителем была объявлена компания, которая предложила самую низкую цену. Однако обвиняемый, который действовал в интересах одного из участников тендера, предложивших высокую цену, искусственно, незаконно прекратил тендер, объявленный министерством", - отмечается в сообщении прокуратуры.

В мае 2023 года был объявлен новый тендер на закупку машин скорой помощи, но уже при условиях, устраивавших лишь одну компанию, в интересах которой действовал Гудушаури. По итогам тендера указанная компания заплатила Минздраву Грузии на 2 138 000 лари (более $794 тыс.) больше, добавили в ведомстве.

Против Гудушаури уголовное дело возбуждено по статье "Злоупотребление служебными полномочиями лицами, занимающими государственно-политические должности" УК Грузии. Так как бывший заместитель главы Минздрава признался в совершении преступления и полностью сотрудничает со следствием, прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании залога в качестве меры пресечения.

Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии задержали Гудушаури за превышение служебных полномочий 27 января.