В Ростовской области проверят сообщения о травле девочки из-за погибшего отца

Инцидент произошел в школе в станице Ольгинской Аксайского района

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Подросток ударил девочку в школе в станице Ольгинской Аксайского района Ростовской области, полицейские организовали проверку. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Ранее в местных СМИ появилась видеозапись и сообщение о том, что девочку систематически травят в школе под Ростовом-на-Дону из-за того, что ее отец погиб в зоне СВО. По данным СМИ, после огласки ситуации семье девочке начали поступать угрозы.

"В полиции выявили публикацию, содержащую видеозапись инцидента, на которой зафиксировано, как подросток наносит удар девочке. На месте происшествия работают сотрудники областного подразделения по делам несовершеннолетних. Устанавливаются и опрашиваются все участники инцидента, а также возможные очевидцы. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего и причин возникшего конфликта", - сообщили в полиции.

В полиции уточнили, что инцидент произошел в школе в станице Ольгинской Аксайского района.