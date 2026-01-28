В Новосибирске осудили экс-полицейских по делу об убийстве

Мужчин приговорили к 15,5 и 16,5 года колонии строгого режима

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Новосибирский областной суд вынес приговор двум бывшим полицейским из Усть-Таркского района, которых признали виновными в убийстве одного из возможных свидетелей другого резонансного преступления - пропажи 14-летней жительницы села Яркуль. Александру Кунцу назначено наказание в виде 16,5 года колонии строгого режима, а Алексею Бороздину - на год меньше, сообщили ТАСС в региональной прокуратуре.

"Суд приговорил Кунца к 16,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, а Бороздина - к 15,5 года колонии строгого режима. Обоих лишили званий, также обязали выплатить по 400 тысяч рублей морального вреда", - сообщили ТАСС в ведомстве.

По версии следствия, в марте 2010 года сотрудники милиции Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей сбили на автомобиле 15-летнюю девочку. Чтобы избежать наказания, они спрятали тело, а следы преступления скрыли, используя служебное положение. На досудебной стадии одна из свидетелей утверждала, что находилась в машине с сотрудниками милиции и видела, как те сбили девочку и поместили ее в багажник, однако позже от своих показаний она отказалась. Новосибирский облсуд признал их невиновными в убийстве школьницы и признал за ними право на реабилитацию.

Весной 2013 года Кунц и Бороздин на автомобиле везли в спецприемник задержанного по делу об административном правонарушении. Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, он якобы заявил, что знает об участии правоохранителей в убийстве школьницы в 2010 году в селе Яркуль. Стражи правопорядка вывели мужчину из машины, заковали в наручники и стали избивать. Задержанный умер, его тело спрятали в лесу.