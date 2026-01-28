В Москве мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство жены и сына

Обвиняемый сообщил следствию, что конфликт с семьей возник на почве регулярного употребления им алкоголя

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение мужчине, пытавшемся ножом убить жену и 14-летнего сына в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). <…> Мужчине предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

В ходе допроса фигурант дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Он также сообщил следствию, что конфликт с женой и сыном возник на почве регулярного употребления им алкоголя.

Как сообщалось ранее, вечером 26 января мужчина в состоянии алкогольного опьянения в квартире и подъезде жилого дома в Линейном проезде нанес не менее четырех ножевых ранений своей жене, а также не менее восьми своему сыну 2012 года рождения. Потерпевшие смогли спрятаться у соседей и своевременно были госпитализированы.

Как добавили в пресс-службе, 28 января следствие ходатайствует перед Коптевским районным судом Москвы об аресте фигуранта.