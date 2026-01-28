Жителя Приморья осудили за мошенничество на 37,3 млн рублей

Он получил 7 лет колонии и штраф в 1,5 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 28 января. /ТАСС/. Калининский районный суд Челябинска признал жителя Приморского края виновным в мошенничестве на сумму свыше 37,3 млн рублей, также в легализации свыше 9 млн рублей. Ему назначено наказание в виде 7 лет колонии и штрафа в 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

"Житель Приморского края Эдуард Капшеев признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. "б" ч. 3, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом 1,5 млн рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в пресс-центре.

Там добавили, что в пользу государства у осужденного конфискованы 9 млн рублей.

Как было установлено в суде, Капшеев, который был директором ООО "Меридиан-ДВ" и ПК "Велесъ", совместно с другими лицами создал финансовую пирамиду. Под видом привлечения инвестиций в высокодоходный бизнес члены преступной группы обещали вкладчикам высокие проценты, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. Для привлечения средств они рекламировали договоры инвестирования, организовывали вручение новым клиентам подарков и сертификатов, которые приобретались за счет полученных от граждан денег.

По информации пресс-центра, с августа 2020 года по октябрь 2021-го участники преступной группы похитили у 90 жителей Челябинской, Свердловской, Курганской, Ульяновской областей, Башкортостана и Татарстана свыше 37,3 млн рублей. Кроме того, Капшеев как директор и учредитель двух фирм легализовал свыше 9 млн рублей.