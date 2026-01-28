При возгорании газового коллектора в Мурманске никто не пострадал

Газовые службы перекрыли подачу газа до прибытия пожарных

МУРМАНСК, 28 января. /ТАСС/. Пострадавших в результате возгорания газового коллектора в одном из дворов на улице Аскольдовцев в Мурманске нет. Газовые службы оперативно перекрыли подачу газа до прибытия пожарных, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Дмитрий Татаров.

"В 10:10 мск поступил сингал о факельном горении газовой колонки, при заправке которой произошел взрыв. Причины устанавливаются. Пострадавших нет. Из близлежащих домов было эвакуировано 30 человек", - сказал Татаров.

Он добавил, что газовая служба сейчас проводит охлаждение и перекрытие вентилей резервуарных емкостей. Специалисты вовремя отреагировали, перекрыв подачу газа до прибытия пожарных.

Глава Мурманска Иван Лебедев отметил, что эвакуированные жильцы были размещены в Центре культурного развития, с ними работает врач-психолог. Всех обеспечили горячими обедами. "К работе оперативно подключились волонтеры. К месту происшествия, жителям, которые ждут в автобусе, они привозят бутилированную воду, портативные зарядные устройства, печенье, термосы с горячим чаем. Часть ребят работает в пункте временного размещения", - написал Лебедев в своем Telegram-канале.

Возгорание на газовом коллекторе произошло утром 28 января в одном из дворов на улице Аскольдовцев в Мурманске и было оперативно локализовано на площади 35 кв. метров.