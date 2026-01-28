Экс-преподавателя курского вуза осудили за попытку поджога машины УМВД

Мужчину приговорили к одному году лишения свободы условно

КУРСК, 28 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд города Курска приговорил бывшего преподавателя местного университета Георгия Пилишвили к одному году лишения свободы условно за попытку поджога полицейской машины. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

Ранее сообщалось, что Георгий Пилишвили поддерживал телефонную связь с неустановленными лицами. По их указанию он попытался уничтожить с помощью поджога автомобиль УМВД России по Курской области. Преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. В декабре 2024 года его заключили под стражу.

"Приговором Ленинского районного суда г. Курска бывший преподаватель вуза осужден за попытку поджога автомобиля УМВД <…> Принимая во внимание личность виновного, его характеризующие данные, совершение им преступления впервые, суд назначил Пилишвили Г. Д. условное наказание сроком 1 год", - говорится в сообщении.

Ущерб от поджога полицейского автомобиля составил 126,8 тыс. рублей. Вину в совершении преступления подсудимый признал, ущерб возместил в полном объеме, добавили в пресс-службе.