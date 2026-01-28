Жительницу Бурятии осудили за истязания дочери

Женщину приговорили к трем годам двум месяцам лишения свободы

УЛАН-УДЭ, 28 января. /ТАСС/. Суд приговорил жительницу Бурятии к трем годам двум месяцам лишения свободы за истязание несовершеннолетней дочери и угрозы убийством. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

"Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетней), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, соединенное с жестоким обращением) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)", - сообщили в ведомстве.

Следствием и судом установлено, что женщина проживала в селе Поселье, злоупотребляла спиртными напитками. С января по август 2025 года за незначительные провинности она била и оскорбляла свою несовершеннолетнюю дочь.

"Во время одного из эпизодов, после нанесения побоев, мать схватила дочь обеими руками за шею, начала душить и высказала в ее адрес слова угрозы убийством, которые ребенок воспринял реально, опасаясь их осуществления", - отметили в следственном управлении.

После очередных побоев девочка убежала из дома, стала жить у подруги и рассказала об истязании бабушке, та в свою очередь обратилась в правоохранительные органы.