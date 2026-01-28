В Тюменской области в ДТП погибли два человека

Еще двое пострадали

ТЮМЕНЬ, 28 января. /ТАСС/. Два человека погибли, еще два пострадали в ДТП на 26-м километре автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский в Тюменской области, движение на этом участке полностью перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

"Столкнулись сразу четыре автомобиля: два большегруза, "Газель" и легковой автомобиль. Предварительно, два человека погибли, еще двое получили ранения", - говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции советуют в ближайшие два часа использовать альтернативный маршрут по федеральной трассе Тюмень - Омск.