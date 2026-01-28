В ЛНР завели дело после гибели трех медиков в ДТП

На трассе между поселками Ребриково и Македоново столкнулись два автомобиля

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 28 января. /ТАСС/. Следователи управления СК России по Луганской Народной Республике возбудили уголовное дело по факту гибели трех медиков в ДТП в Антрацитовском муниципальном округе республики, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что трое медицинских работников погибли ДТП в Антрацитовском муниципальном округе - на трассе между поселками Ребриково и Македоново столкнулись два автомобиля. По ее словам, с ранениями в медучреждения региона госпитализированы еще три человека.

"По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагедии", - сказано в сообщении.