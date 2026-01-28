ТАСС: в Петербурге задержали водителя оказывавшей услуги МО компании

Мужчину обвиняют в публичных призывах к экстремизму

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Водитель компании, оказывавшей услуги Министерству обороны РФ, задержан в Санкт-Петербурге за публичные призывы к экстремистской деятельности, он пропагандировал идеи Гитлера в Telegram. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

В Петербурге за публичные призывы к экстремистской деятельности задержан водитель компании, оказывавшей услуги Министерству обороны. <…> Силовики обратили внимание на социальные сети данного сотрудника. Выяснилось, что в свободное от работы время он пропагандирует идеи Гитлера в мессенджере Telegram", - сказал собеседник.

Согласно оперативным данным, речь идет о местном жителе, который работал водителем грузовика в компании, обеспечивающей постирку вещей курсантов военных вузов. Среди его публикаций также были выявлены призывы к физической ликвидации представителей различных этнических групп. Уточняется, что фигуранту вменяют ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).