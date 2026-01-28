В Дагестане 11 населенных пунктов остались без электричества

Предварительной причиной стало замыкание на подстанции

МАХАЧКАЛА, 28 января. /ТАСС/. В Курахском районе Дагестана 11 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за аварии. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"От ЕДДС Курахского района поступила информация о том, что произошло аварийное отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Предварительной причиной стало замыкание на подстанции.

"Аварийно-восстановительные работы проводятся с привлечением одной бригады, в составе четырех человек и одной единицы техники. Ориентировочное время восстановления - к 20:00", - добавили в ведомстве.